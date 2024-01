“Slalom crisi infinita”, Roda risponde al Corriere della Sera: “FISI molto confusa da dichiarazioni articolo”

Il presidente della FISI – Federazione italiana sport invernali, Flavio Roda, ha risposto con una lettera all’articolo “Slalom crisi infinita” pubblicato questa mattina sul Corriere della Sera, per chiarire la posizione della federazione, “molto confusa dalle dichiarazioni riportate”.

Questa la nota completa in risposta all’articolo del Corsera: “Si fa oggettivamente fatica a dire che le cose vadano bene. Ne ho parlato con il dt Rulfi, ed è emerso che il livello delle ragazze non è quello che si vede in gara. È un problema di approccio alla competizione. Stiamo cercando di dare stabilità tecnica al team per vedere se darà risultati, ma ci vorrà tempo. Per quanto riguarda slalom e gigante maschili, non è vero che non ci sono atleti validi. Se si analizza con attenzione qualcuno c’è. Certo che quando si sbagliano le prime gare della stagione si può andare in crisi. Molte volte basta un risultato positivo e cambia tutto. Io credo, in generale che i tecnici debbano difendere le loro scelte, ma ogni tanto devono avere il coraggio di fermarsi e fare un’analisi approfondita di ciò che non funziona e, se necessario, adottare dei correttivi. Su questo bisogna lavorare. La prestazione può non venire per un fatto tattico o per altro. Quello che la Federazione deve fare è creare le condizioni per permettere agli atleti di potersi esprimere al meglio, e questo cerca di fare da anni, con investimenti economici impressionanti. Gli allenamenti dei migliori sono ormai personalizzati, la preparazione atletica lo stesso, il supporto medico e psicologico pure. L’atleta di alto livello è allenatore di se stesso, ha bisogno solo della migliore organizzazione possibile”.