Australian Open 2024, Djokovic dopo l’esordio: “Impressionato da Prizmic, avrà una carriera brillante”

Novak Djokovic vince all’esordio degli Australian Open 2024, ma ha bisogno di 4 ore per avere la meglio sul giovane qualificato Dino Prizmic. “Ho affrontato un avversario fantastico stasera”, ha poi riflettuto Djokovic nella sua conferenza stampa post partita. “Per un diciottenne, ha giocato in campo in modo così maturo e sicuro, lottando, senza arrendersi nemmeno quando era sotto di quattro games nel quarto set. Sono rimasto impressionato dalla sua mentalità, dal suo approccio, dal suo gioco”. “Ho sentito molte cose positive sulla sua disciplina, sulla sua dedizione alla routine quotidiana che lo rendono così forte fisicamente già a 18 anni e di successo. Se continua in questo modo, avrà senza dubbio una carriera molto brillante davanti a sé”, ha aggiunto il serbo parlando del suo avversario.

Djokovic ha ammesso di non essersi sentito alla grande negli ultimi giorni: “Non stato molto bene negli ultimi quattro, cinque giorni. Probabilmente si può notare dalla mia voce, ma è quello che è. Bisogna solo accettare e superare le circostanze. Domani parlerò con la mia squadra, vedremo se salterò l’allenamento. Farò un po’ di lavoro leggero, palestra, jogging, qualche esercizio specifico giusto per mantenere il corpo in forma. L’anno scorso non mi sono allenato nel di riposo delle partite. Erano circostanze diverse perché ero infortunato. Penso che ora basteranno due giorni dopo aver giocato un primo turno di quattro ore. Vediamo domani come mi sveglierò”.