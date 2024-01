Pattinaggio di figura, Europei Kaunas 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire gli Europei di Kaunas 2024, rassegna continentale di pattinaggio di figura in programma sul ghiaccio della città lituana da lunedì 8 a domenica 14 gennaio. L’Italia sarà presente ai nastri di partenza con ben 26 azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne. Nel singolo maschile spazio a Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola, Matteo Rizzo e Raffaele Francesco Zich. Nel singolo femminile, invece, fari puntati su Lara Naki Gutmann, Sarina Joos, Anna Pezzetta e Marina Piredda. Tante le aspettative sulle coppie di artistico, specialità in cui il nostro Paese schiera cinque tandem di livello assoluto: Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, Sara Conti-Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, Irma Caldara-Riccardo Maglio e Anna Valesi-Manuel Piazza.

PATTINAGGIO DI FIGURA: CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Infine la danza su ghiaccio, dove il team da battere sarà proprio quello tricolore composto da Charlène Guignard e Marco Fabbri. Insieme a loro saranno della partita anche Leia Dozzi-Pietro Papetti, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Giorgia Galimberti-Matteo Libasse Mandelli. La diretta televisiva degli Europei di Kaunas 2024 è affidata a Eurosport 1 HD e a Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). La manifestazione, inoltre, potrà essere seguita integralmente in streaming sulla piattaforma Discovery + (previo abbonamento). Quando possibile, invece, sarà a disposizione anche il servizio di Rai Play (gratuitamente). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la kermesse continentale, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

EUROPEI KAUNAS 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO

*orari italiani

Mercoledì 10 gennaio – Programma corto coppie di artistico (ore 12.00) e programma corto singolo maschile (ore 16.00)

Giovedì 11 gennaio – Programma corto singolo femminile (ore 11.30) e programma libero coppie di artistico (ore 18.00)

Venerdì 12 gennaio – Rhythm dance (ore 11.45) e programma libero singolo maschile (ore 17.00)

Sabato 13 gennaio – Programma libero singolo femminile (ore 12.00) e danza libera (ore 17.30)