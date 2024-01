Red Bull, il tester Dennis: “Macchina del 2024 estremamente veloce, Ferrari cerchi un secondo al giro di notte”

Il pilota di sviluppo della Red Bull, Jake Dennis, spaventa la concorrenza in vista del 2024 e parla in un’intervista al Daily Mirror della nuova macchina per la prossima stagione di F1: “Alla Red Bull avremo, ancora una volta, una monoposto estremamente veloce. Spero potremo essere di nuovo campioni, a meno un team come la Ferrari o la Mercedes non riesca in qualche modo a trovare un secondo al giro durante la notte”.

E ancora: “Mentirei se dicessi che non abbiamo spostato rapidamente la nostra attenzione sulla vettura del 2024. Non abbiamo fatto alcuno sviluppo sulla vettura del 2023 dopo Singapore, del resto”.