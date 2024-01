Australian Open 2024, Alcaraz: “Voglio arrivare in finale e giocarmela con Djokovic”

Intervenuto in occasione del Media Day alla vigilia dell’Australian Open 2024, Carlos Alcaraz ha svelato cosa si aspetta da queste due settimane a Melbourne: “Per misurare il mio livello voglio sfidare sempre i migliori al mondo. Il mio auspicio? Arrivare in finale e contendere il titolo a Novak Djokovic“. Proprio il cammino del serbo s’incrocerà con quello del tennista murciano visto che i due si giocano anche il numero uno al mondo. Alcaraz sarebbe certo di sorpassare Nole in caso di titolo, mentre se Djokovic perdesse in semifinale gli basterebbe anche solo raggiungere la finale: “Sicuramente è una motivazione extra“.

Alcaraz ha infine parlato del suo team, che in Australia sarà privo di Juan Carlos Ferrero, il quale sta recuperando dopo un intervento al ginocchio: “E’ dura giocare un grande torneo senza di lui visto che viaggia con me praticamente sempre. Tuttavia mi fido ciecamente di Samuel (Lopez, sostituto di Ferrero, ndr). E’ un grande allenatore, era il coach di Juan Carlos quando giocava. Ho molto da imparare da lui“.