Australian Open 2024, Djokovic: “Il polso va bene, sono io il pericolo numero 1 per me”

“Il polso va meglio rispetto alla United Cup. Si tratta di un problema fisico minore rispetto a quelli che ho avuto a Melbourne in passato, sia lo scorso anno che nel 2021“. Queste le parole di Novak Djokovic in occasione del Media Day, alla vigilia dell’Australian Open 2024. Il serbo ha poi aggiunto: “Il pericolo numero 1 per me? Sono io“.

Infine, il numero 1 al mondo ha raccontato il suo rapporto con la città di Melbourne, ormai tappa fissa nella sua carriera da tantissimi anni: “Quando sono qui mi piace visitare alcuni luoghi ai quali sono legati i miei ricordi più fortunati. Non so se sia il segreto del mio successo o meno, fatto sta che adoro visitare il giardino botanico per riconnettermi con la natura. Inoltre, quando posso, mi concedo una passeggiata in spiaggia o nel quartiere di South Yarra, che è più rilassato rispetto al centro. Mi piace isolarmi per trovare un equilibrio contro allo stress che questi tornei comportano“.