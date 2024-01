Milan-Roma, Pioli in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:15 di sabato 13 gennaio Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, big match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Uno snodo cruciale nella stagione dei rossoneri, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Theo Hernandez e compagni sono chiamati a reagire in campionato di fronte al loro pubblico, ma dovranno vedersela contro la Roma di Josè Mourinho, ferita ugualmente dalla sconfitta nel derby contro la Lazio. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Milan TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per vivere le emozioni della vigilia di questa sfida.

