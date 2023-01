Australian Open 2023, Tsitsipas: “Sinner sarà più preparato rispetto al match dello scorso anno”

Stefanos Tsitsipas è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Tallon Griekspoor nel match di terzo turno dell’Australian Open 2023: “È stata la prima partita davvero complicata visto che lui stava giocando molto bene nelle ultime settimane. Sapevo che avrei avuto a che fare con una sfida dura. Nel complesso sono molto complesso del livello mostrato in campo“. Il greco ha poi raccontato un aneddoto su Andy Murray: “Oggi l’ho visto in campo prima della mia partita e mi sono detto ‘Cosa diavolo ci fa qui? Dovrebbe essere a letto’. La partita di ieri è stata magica, tranne per Kokkinakis che ha perso: per lui è stata dolorosa“. Infine, Tsitsipas ha parlato del suo prossimo avversario, Jannik Sinner: “Ho un buon ricordo dello scorso anno. Sono sicuro che stavolta sarà più preparato e mi auguro che possa offrire un buon livello di tennis perché l’ultima volta ci è andato vicino. Le armi non mi mancano“.