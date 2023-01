Milan, buone notizie dagli esami di Maignan: potrebbe tornare contro il Tottenham in Champions

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno in campo di Mike Maignan è sempre più vicino. Il portiere del Milan si è infatti sottoposto ad alcuni esami il cui esito è stato positivo, al punto da poter stabilire una data per il rientro. Il francese punta a tornare sul terreno di gioco in occasione del match del 14 febbraio, valido per gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Cinque mesi dopo l’ultima partita giocata, prima che il problema al polpaccio lo tenesse fuori a lungo, Maignan potrebbe finalmente tornare a difendere i pali del Milan.