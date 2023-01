Australian Open 2023, terza giornata: Sinner e Sonego inseguono il terzo turno, torna in campo Nadal

Nella speranza che il meteo sia più clemente, la terza giornata dell’Australian Open 2023 vedrà il ritorno in campo dei protagonista della parte alta dei rispettivi tabelloni. In seguito ai numerosi incontri rinviato per maltempo, però, saranno impegnati anche tanti giocatori che non hanno potuto concludere (o nemmeno iniziare) il loro match di primo turno. Comincerà inoltre il torneo di doppio (maschile e femminile), perciò si preannuncia una giornata estremamente intensa e, di conseguenza, da non perdere assolutamente. Andiamo a scoprire insieme cosa ci riserverà questa terza giornata dell’Happy Slam.

ROD LAVER ARENA – Dopo aver esordio nella sessione serale contro la tedesca Niemeier, Iga Swiatek aprirà il programma diurno sulla Rod Laver Arena contro Camila Osorio. La numero uno al mondo è, per forza di cose, favorita, ma il match potrebbe riservare delle insidie. Stesso discorso per Jessica Pegula, che a seguire scenderà in campo contro la bielorussa Sasnovich: impegno in teoria agevole, ma da non sottovalutare. Il match maschile che si è guadagnato questo palcoscenico, invece, non poteva che essere quello tra Nadal e McDonald. Grande attesa per il ritorno in campo del maiorchino, uscito indenne dal test Draper e chiamato a un’altra sfida non facile. Certo, l’americano non è lontanamente paragonabile al mancino britannico, ma per Rafa non si prospetta una passeggiata di salute. Nella sessione serale, infine, Stefanos Tsitsipas sfida il beniamino di casa Hijikata in un match ampiamente alla portata. Prima, però, si sfideranno due giocatrici che rappresentano il futuro del tennis mondiale, ovvero Emma Raducanu e Coco Gauff. Nonostante sia la britannica, tra le due, ad aver centrato il risultato più prestigioso finora (vincendo lo US Open), a partire favorita sarà Gauff, Top 10 e molto più costante in termini di rendimento.

MARGARET COURT ARENA – All’apparenza a senso unico entrambi i match femminili in programma sul secondo campo per ordine d’importanza. Maria Sakkari se la vedrà contro la qualificata Schnaider, mentre Madison Keys sfiderà la cinese Xinyu Wang. Entrambe le vittorie contro pronostico pagano cinque volte la posta, ma potrebbe comunque uscire dei match interessanti. Nel mezzo sarà il turno di Felix Auger-Aliassime, che all’esordio non ha convinto pienamente contro Pospisil e dovrà vedersela contro un osso duro come Molcan. Ciononostante, il canadese è nettamente favorito e ci si aspetta che passi il turno. Nel serale, invece, Daniil Medvedev dovrà affrontare il beniamino di casa John Millman, sostenuto da un intero stadio, che un paio d’anni fa andò vicino a battere Federer. Stavolta, però, dovrà accontentarsi di vincere più game possibile visto che una vittoria sembra utopia. A seguire scenderà in campo la finalista in carica Danielle Collins, attesa dall’ostica Muchova in una sfida più equilibrata di quanto dica la classifica (oltre 100 posizioni di differenza tra le due).

1573 ARENA – Come due giorni fa, sarà ancora Jannik Sinner ad aprire le danze sulla 1573 Arena. La speranza è che l’esito del match sia lo stesso e, visto il calibro dell’avversario, non c’è motivo di pensare che ciò non possa accadere. Questo non vuol dire che Etcheverry sia scarso né che Jannik abbia già la vittoria in tasca; semplicemente l’azzurro è nettamente più forte, peraltro in queste condizioni di gioco, e difficilmente un argentino che predilige la terra come il 23enne di La Plata riuscirà a impensierirlo. A seguire sarà il turno di Petra Kvitova, opposta all’ucraina Kalinina, a sua volta seguita da Frances Tiafoe, che se la vedrà contro il fenomeno cinese Shang, primo 2005 di sempre a vincere un match a livello slam. Gli ultimi due match vedranno invece protagonista la Russia: Khachanov, testa di serie numero 18, affronterà la wild card locale Kubler, mentre Rybakina, di passaporto kazako ma nata e cresciuta in Russia, incontrerà la slovena Juvan.

ITALIANI – L’unico altro azzurro che disputerà il suo match di secondo turno sarà Lorenzo Sonego, opposto al polacco Hurkacz. Impegno ai limiti del proibitivo per il piemontese, che sfida un avversario in fiducia, con colpi molto potenti che si sposano benissimo con le condizioni di gioco e più motivato che mai, non avendo mai superato il secondo turno in uno slam sul veloce. L’azzurro, dalla sua, avrà proprio questa sorta di tabù che Hurkacz dovrà sfatare, oltre al 3-1 nei precedenti, con l’ultimo (vittorioso) che risale proprio allo scorso autunno. Chiamato a un miracolo Fabio Fognini, già con un piede sotto la doccia per via della disperata situazione contro Kokkinakis (avanti di due set e un break). Proveranno invece a giocarsi le loro carte Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, opposte rispettivamente alle tedesca Laura Siegemund e Tatjana Maria. Entrambi i match si preannunciano equilibrati e le due italiani potranno dire la loro, nella speranza di raggiungere Giorgi al secondo turno.

DOPPIO – Menzione finale per il doppio, che vedrà in campo Andrea Vavassori, in coppia con il brasiliano Marcelo Demoliner. I due se la vedranno contro il duo belga Gille/Vliegen, reduce dal successo nell’Atp 250 di Pune e favorito sulla carta. Subito impegnata anche la coppia numero uno al mondo Koolhof/Skupski, opposta a Bublik/Smith.