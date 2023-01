Serie C, quaterna tutta al femminile per Montevarchi-Siena

Quaterna tutta al femminile per Montevarchi-Siena, match del girone B di Serie C in programma domenica 22 gennaio alle ore 14.30. Insieme alle due squadre, infatti, scenderanno in campo anche l’arbitro Maria Marotta (Sapri), le assistenti Veronica Vettorel (Latina), Giulia Tempestilli (Roma 2) e Deborah Bianchi (Prato) che sarà il quarto ufficiale. Una prima volta storica che inorgoglisce tutta la Serie C, dove ha iniziato la carriera anche la prima donna arbitro di una partita di Serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.