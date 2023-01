De Zerbi: “Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il Napoli vincesse lo Scudetto”

“Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il Napoli vincesse lo scudetto. Lo sarei anche io. Come per il Milan l’anno scorso”. Così Roberto De Zerbi è intervenuto in un’intervista a La Repubblica, nella quale ha parlato della corsa Scudetto e della sua esperienza al Brighton. “Mi piace molto la Premier, sto una meraviglia. Però mi manca il campionato italiano – ha detto l’allenatore -. Non so se tornerò. Di certo, non ora. In futuro mi piacerebbe anche allenare in Bundesliga, nella Liga: solo all’estero hai esperienze che ti completano, perciò ho sempre ammirato Claudio Ranieri. Ma qui a Brighton mi diverto, vado al campo felice”.