Australian Open 2023, sorteggio tabelloni in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio dei tabelloni principali dell’Australian Open 2023, primo slam della stagione in programma a Melbourne da lunedì 16 a domenica 29 gennaio. Nel maschile sarà Novak Djokovic l’uomo da battere, con il campione uscente Rafa Nadal pronto a dargli del filo da torcere per confermarsi. Occhi puntati anche sugli azzurri Sinner, Berrettini e Musetti, tutti e tre accreditati di una testa di serie. Tra le donne, invece, tutte a caccia della numero uno al mondo Iga Swiatek, desiderosa di migliorare la semifinale raggiunta lo scorso anno. Sperano di fare bene anche Trevisan e Bronzetti, reduci da una splendida United Cup.

COPERTURA TV

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2022 si svolgerà nella giornata di giovedì 12 gennaio, con orario ancora da definire. In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento, sebbene, probabilmente, esso sarà fruibile tramite i social network ufficiali degli Australian Open. In qualunque caso, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul sorteggio dei tabelloni del primo Slam stagionale, con resoconto e approfondimenti successivi a esso.