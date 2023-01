Milan-Torino, Adopo porta avanti i granata ai supplementari (VIDEO)

di Andrea Bellini 27

Beffa che costa carissimo al Milan ai supplementari della sfida contro il Torino, valida per la Coppa Italia 2022/2023. Al 115′, infatti, i granata passano in vantaggio grazie alla rete di Adopo, che da centro area, su cross di Bayeye, trova un facile appoggio alle spalle di Tatarusanu. I rossoneri non riescono a pareggiare la situazione nei minuti finali, e vengono quindi eliminati clamorosamente dalla competizione.