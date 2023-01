LIVE – Catanzaro-Cerignola 4-0, Serie C 2022/2023: girone C 2022/2023 (DIRETTA)

Tutto pronto per il match tra Catanzaro e Cerignola. Si gioca alle 14:30 di domenica 22 gennaio con le due squadre che cercano tre punti fondamentali per obiettivi diversi: il Catanzaro ha 60 punti e vuole blindare la vetta e provare ad allungare. Sono sei i punti di margine sul Crotone e i giallorossi cercano una fuga ancor più netta. Discorso diverso per il Cerignola che vuole provare a sfruttare il momento no del Pescara per avvicinare la terza piazza della classifica. Come finirà questo big match d’alta classifica? Scopriamolo insieme con una diretta testuale.

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Verna, Ghion, Sounas, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

A. Cerignola (3-5-2): Saracco; Ligi, Blondett, Coccia, Bianco, Langella, Sainz-Maza, Achik, D’Asulio, Malcore, D’Andrea.

Catanzaro-Cerignola 4-0 (24′ Biasci, 42′ Vandeputte, 51′ Iemmello, 56′ Iemmello)

Finisce qui

90′ – Tre di recupero

79′ – Acrobazia di Cianci da pochi passi, Saracco alza in angolo con un grande intervento

74′ – Saracco dice no a Sounas: inserimento e tiro, il portiere respinge coi piedi

56′ – POKER CATANZARO! Cross dalla sinistra di Vandeputte, Iemmello col tocco sotto beffa Saracco: 4-0

51′ – TRIS CATANZARO! CHE AZIONE! Scambio Iemmello-Biasci, l’ex Foggia a tu per tu con Saracco non sbaglia

46‘ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Uno di recupero

42′ – RADDOPPIO CATANZARO! Calcio di punizione di Vandeputte dal limite: il tiro è forte, ma è una deviazione a renderlo imprendibile per Saracco

41′ – Giallo per Sounas: salterà il prossimo turno. Ammonito anche Langella

34′ – Catanzaro in controllo della gara

24′ – BIASCI! GOL CATANZARO! Iemmello calcia, Saracco respinge, ma c’è un pasticcio dei difensori del Cerignola: la palla carambola e Biasci di testa deposita in rete

8′ – Fallo in attacco fischiato a Biasci, lanciato a rete. Proteste dei giallorossi

1′ – Si parte, fischio d’inizio