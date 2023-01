Australian Open 2023, Djokovic: “Giocherei sempre alla Rod Laver di sera”

“Più guadagni su un campo, più fiducia ottieni. Se fosse per me, giocherei sempre alla Rod Laver nel pomeriggio, tutta la sera”. Con queste parole Novak Djokovic è intervenuto dopo il bell’esordio agli Australian Open 2023 dove ha battuto in tre set Roberto Carballés con lo score di 6-3 6-4 6-0. Il serbo ha spiegato quanto lo motivano le condizioni notturne e l’atmosfera creata sul campo centrale.