Torino, trauma elongativo alla coscia destra per Lukic

Torino al lavoro in vista del match in casa della Fiorentina, in programma sabato 21 gennaio alle ore 20.45. Al Filadelfia i granata hanno svolto un allenamento mattutino: personalizzato per Aina e Pellegri, terapie e lavoro differenziato per Schuurs post trauma contusivo al fianco sinistro. Il club ha reso noto che “Lukic è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra. Il calciatore ha immediatamente iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato clinicamente nei prossimi giorni”.