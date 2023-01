Supercoppa italiana, Milan-Inter: le statistiche e le curiosità

Mercoledì 18 gennaio alle 20,00 presso il King Fahd Stadium Riyadh (Arabia Saudita) si giocherà la partita Milan-Inter valida per la Supercoppa italiana, i rossoneri hanno vinto lo scudetto 2021/2022 mentre i nerazzurri la Coppa Italia l’11 maggio 2022 trionfando 4-2 contro la Juventus all’Olimpico di Roma. Per motivi di sponsorizzazione il trofeo è denominato EA Sports Supercup, ecco le statistiche e le curiosità.

Gara numero 234 tra Milan e Inter considerando tutte le competizioni, il bilancio registra 85 successi nerazzurri, 79 trionfi rossoneri e 69 pareggi. Secondo confronto tra le due squadre nella Supercoppa italiana dopo quello disputato il 6 agosto 2011 a Pechino, il Diavolo allenato da Massimiliano Allegri vinse 2-1 (vantaggio interista di Sneijder a cui risposero Ibrahimovic e Boateng). Dopo il successo in campionato per 3-2 ottenuto il 3 settembre 2022, la squadra di Pioli potrebbe trionfare in due sfide consecutive contro la beneamata per la prima volta dal 2011 (tre in quel caso, l’ultimo trionfo arrivò proprio in Supercoppa italiana). Le due compagini si affrontano per la terza volta in finale dopo l’ultimo atto della Coppa Italia 1976/1977 giocato il 3 luglio 1977 a San Siro e la Supercoppa italiana 2011, il Milan ha vinto entrambi i match nei 90 minuti segnando due gol in ciascuna partita. Edizione numero 35 della Supercoppa, nel 71% dei casi nelle precedenti 34 ha alzato il trofeo la squadra che ha conquistato lo scudetto, l’Inter ha vinto l’ultima Supercoppa il 12 gennaio 2022 battendo a San Siro la Juventus 2-1 ai tempi supplementari. Solo una volta i nerazzurri hanno conquistato il trofeo per due anni consecutivi e ai supplementari (nel 2005 e 2006, rispettivamente con Juventus e Roma). Infine Simone Inzaghi ha vinto tutte e tre le finali di Supercoppa italiana disputate da allenatore (due volte con la Lazio e una con l’Inter), potrebbe eguagliare Lippi e Capello a quota quattro come allenatore più vincente di questa competizione. Arbitra Maresca, il match sarà trasmesso su Canale 5: in caso di vittoria il Milan metterebbe in bacheca l’ottava Supercoppa italiana mentre l’Inter toccherebbe quota sette.