Atp e Wta Brisbane 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 5 gennaio con Arnaldi e Nadal

Il programma di venerdì 5 gennaio con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp 250 e Wta 500 di Brisbane 2024. Sul cemento australiano andranno in scena i match di quarti di finale maschili e femminili: occhi puntati su Matteo Arnaldi, che affronta da sfavorito Safiullin per un posto in semifinale, probabilmente contro Rune. Torna in campo anche Rafa Nadal, vittorioso ai danni del beniamino di casa Kubler dopo aver superato all’esordio Thiem. Al femminile, invece, attenzione a Elena Rybakina e Mirra Andreeva, grandi protagoniste finora a suon di nette vittorie. Di seguito l’ordine di gioco completo.

PAT RAFTER ARENA

Dalle 02.00 – Match femminile

Non prima delle 03:30 – Match femminile

Non prima delle 05.00 – (1) Rune vs (Q) Duckworth

Non prima delle 09.30 – Match femminile

Non prima delle 11.00 – (WC) Nadal vs Thompson

SHOW COURT 1

Dalle 02.00 – Krawietz/Puetz vs Escobar/Nedovyesov

Non prima delle 03.30 – Safiullin vs Arnaldi

A seguire – Match femminile

Non prima delle 07.30 – (WC) Hijikata vs (2) Dimitrov