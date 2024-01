Il Torneo di Viareggio 2024 inizia a prendere forma: il Torino parteciperà, c’è anche il Galatasaray

Primi annunci per il Torneo di Viareggio 2024, giunto alla 74esima edizione, in programma dal 12 al 26 febbraio. Il Torino (finalista lo scorso anno), la Rappresentativa Serie D, i nigeriani dell’Alex Transfiguration, gli ungheresi dell’Honvéd Budapest e i turchi del Galatasaray hanno ufficializzato la loro presenza al torneo riservato alle formazioni under 18. Quella di quest’anno è un’edizione speciale visto che la manifestazione torna a disputarsi nel suo periodo canonico – nel bel mezzo del Carnevale – grazie alla disponibilità della Figc. Le squadre impegnate nel campionato nazionale Under 18 potranno rinviare le partite previste in calendario.