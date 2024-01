L’agente di Spinazzola chiude alla Roma: “Nessuna chance di rinnovo”

“Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”. Lo ha detto a Sportitalia Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, a proposito delle possibilità di rinnovo dell’esterno con la Roma. Spinazzola è arrivato in giallorosso dalla Juventus nel gennaio 2020 e il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. In questa stagione il terzino azzurro ha collezionato 16 presenze, impreziosite da un gol. Proprio ieri Spinazzola ha conquistato il rigore decisivo per la vittoria sulla Cremonese in Coppa Italia.