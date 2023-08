Atp Winston-Salem 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2023, evento in programma dal 20 al 26 agosto. Promette spettacolo l’ultimo torneo prima del quarto e ultimo slam dell’anno, lo US Open. A guidare il seeding è il croato Coric, seguito dall’olandese Griekspoor e dall’americano Korda. Al via tanti altri nomi di spicco come Gasquet, Fils, Lehecka e Thiem. Presente un solo italiano, vale a dire Marco Cecchinato. Il montepremi totale del torneo è di €698.840, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 WINSTON-SALEM 2023

PRIMO TURNO – € 3.734 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 6.138 (10 punti)

TERZO TURNO – € 10.442 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.286 (45 punti)

SEMIFINALE – € 31.662 (90 punti)

FINALISTA – € 55.126 (150 punti)

VINCITORE – € 96.062 (250 punti)