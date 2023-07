Atp Umago 2023: Arnaldi non riesce a superare Popyrin, che accede alla finale

Il giovane Matteo Arnaldi non è riuscito a strappare il pass per la finale dell’ATP 250 di Umago ed è stato sconfitto da Popyrin. La partita, durata più di due ore e mezza, si è dimostrata particolarmente intensa. Arnaldi ha vinto il primo set sul tie break, ma Popyrin ha avuto la meglio nel secondo set, conquistandolo per 7-5, e infine ha conquistato l’accesso alla finale con un 6-3.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Avvio in salita per Arnaldi, che subisce il break in apertura anche con un pizzico di rimpianto visto il dritto affossato in rete sull’unica palla game avuta. Poco male per l’azzurro, che reagisce immediatamente e ottiene il controbreak nel game seguente, recuperando dallo 0-40. Il match appare fin da subito equilibrato e i due giocatori danno l’impressione di equivalersi: basti pensare che i primi tre giochi durano ben 23 minuti per un totale di 34 punti giocati. La stessa situazione si ripropone nel settimo gioco. Una serie di errori di Arnaldi consegnando di fatto a Popyrin il break, ma ancora una volta l’australiano non riesce a consolidarlo e viene agganciato sul 4-4.

I rimpianti aumentano perché non concretizza una palla break nel game seguente ma, per sua fortuna, riesce quantomeno a tenere il servizio a vantaggi nel decimo gioco, impattando sul 5-5. Dopo circa un’ora e un quarto di gioco si giunge dunque al tie-break, dove il primo a portarsi avanti è Arnaldi, che ottiene un mini-break in apertura. L’azzurro lo difende molto bene prima di incrementare ulteriormente il vantaggio, cambiando campo sul 5-1 in suo favore. Popyrin non molla, ma l’inerzia è ormai dalla parte dell’azzurro, che prevale per 7 punti a 2 e incassa un infinito primo set durato 1h26′.

Il secondo set si dimostra ugualmente combattuto. Popyrin vince il primo game su servizio e sfiora la conquista del secondo, durante il quale guadagna tre palle break, tutte annullate. Arnaldi si riprende dopo un primo momento di difficoltà e rimonta, portandosi sull’1-1. Entrambi i giocatori vincono i propri game di servizio, ma non senza difficoltà. La battaglia è serrata, soprattutto giunti sul 5-4 a favore di Popyrin. L’australiano conquista tre match point consecutivamente, ma Arnaldi resiste e riesce ad annullarli tutti, vincendo poi il game dopo una serie di scambi estenuanti. L’italiano non vive una fase semplice del match e si trova a doversi difendere dai continui attacchi dell’avversario. Dopo un’ora di gioco poi, Popyrin riesce a vincere il set 7-5, rendendo il terzo e ultimo set necessario e fondamentale.

Nel terzo set, la musica cambia a favore di Popyrin. Arnaldi infatti sembra aver perso le forze, dopo due set intensi e molto lunghi. L’australiano conquista senza difficoltà un game dopo l’altro, con il giovane italiano che riesce a portare a casa solo tre game. Dopo più di due ore e mezza di gioco, Popyrin vince l’ultimo set 6-3 e diventa il primo finalista dell’ATP di Umago. Arnaldi comunque può dirsi soddisfatto, dopo aver giocato un match di grande intensità.