Poker Roma all’Estrela Amadora: Dybala fa doppietta, poi Llorente e Bove

La Roma batte 4-0 l’Estrela Amadora nella seconda amichevole del ritiro di Albufeira, in Portogallo. La prima occasione è per i giallorossi: al 6′ Cristante pennella in area un pallone per Dybala che aggancia e calcia sul palo. Al 43′ però l’argentino non sbaglia. Un difensore avversario regala palla alla Joya che punta il portiere e lo trafigge. Due minuti dopo il 2-0. La combinazione El Shaarawy-Aouar porta Dybala a due passi dalla porta e l’ex Juventus può depositare in rete. Nella ripresa, la Roma trova altri due gol. Al 72′ Llorente avvia l’azione, Belotti chiude il triangolo con il difensore che in area calcia sul primo palo e trova la rete del 3-0. Poco dopo il Gallo premia l’inserimento di Pagano che crossa in area: Aouar non ci arriva, Bove sì e mette dentro. Nel finale c’è spazio anche per il baby Pisilli, reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19.