Atp Umag 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 24 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP di Umag 2023 per la giornata di lunedì 24 luglio. Si parte in modo soft in terra croata, con solamente cinque incontri previsti per questo primo giorno dedicato al main draw. Ad aprire le danze il derby tra wildcard in cui il giovane talento Prizmic affronta Ajdukovic. Dopo sarà il turno di due veterani del circuito: prima Dominic Thiem e a seguire Marin Cilic, che torna in campo a distanza di mesi dall’operazione chirurgica.

GORAN IVANISEVIC STADION

Ore 16:30 – Ajdukovic vs Prizmic

a seguire – Thiem vs (Q)

a seguire – Cilic vs (Q)

GRANDSTAND

Ore 18:00 – Popyrin vs Bonzi

a seguire – Daniel vs Landaluce