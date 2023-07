Juventus, Cobolli Gigli: “Allegri? Non l’avrei sostituito con Sarri. Pirlo scelta troppo coraggiosa”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, analizzando le scelte della dirigenza negli ultimi anni: “Personalmente non avrei esonerato Allegri per prendere Sarri. Pur essendo un ottimo allenatore, come lui stesso ha dichiarato non è il più indicato per il modo della Juventus. Pirlo? Tentativo intelligente, forse troppo coraggioso. E’ stata coraggiosa anche la scelta del ritorno di Allegri. Spero che riesca a fare ciò che non gli è riuscito nelle ultime due stagioni. I bianconeri presentano dei contenuti tecnici significativi“.