GP Ungheria, Wolff: “Giornata deludente, eravamo la seconda forza in pista”

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha commentato la deludente prestazione dei suoi piloti nel GP di Ungheria, terminato con il quarto posto di Hamilton, partito dalla pole, e il sesto di Russell: “Oggi giornata deludente. Abbiamo perso un’occasione per andare a podio, soprattutto dopo le qualifiche di ieri. Eravamo la seconda forza in pista e non abbiamo sfrutta il nostro potenziale a causa della brutta partenza di Hamilton. Nel complesso il passo gara era buono e stiamo risalendo dopo un brutto inizio. Il nostro obiettivo è vincere, ma il distacco da Verstappen è troppo ampio. Faremo gara per il secondo posto ma non è nel nostro DNA”.