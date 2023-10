Atp Tokyo 2023, Hurkacz out all’esordio: brutta sconfitta per Ruud in ottica Finals

Nonostante il giorno di riposo in più dopo le fatiche di Shanghai, Hubert Hurkacz non è riuscito a superare l’ostacolo Zheng nell’Atp 500 di Tokyo 2023. Il tennista polacco è stato sconfitto con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 ed è uscito di scena subito, non riuscendo a prolungare il buon momento di forma dopo il successo in Cina. Festeggia dunque la rivincita Zheng (che la settimana scorsa era stato battuto proprio da Hurkacz), il quale al prossimo turno troverà Karatsev.

Brutta battuta d’arresto in ottica qualificazione alle Atp Finals anche per Casper Ruud, incapace di sfruttare un tabellone sulla carta favorevole e sconfitto al secondo turno da Marcos Giron. 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’americano, che ai quarti se la vedrà contro un ritrovato Auger-Aliassime, vittorioso per 6-4 6-1 su Ofner e in grado di tornare a vincere due match nello stesso torneo addirittura da Indian Wells. Infine, vittoria in due set per Tommy Paul, capace di avere la meglio sul connazionale McDonald e, classifica alla mano, principale indiziato per un posto in finale da questo lato del tabellone.