Tabellone Atp Tokyo 2023: Fritz e Ruud guidano il seeding, tanti in corsa per le Finals

Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno dell’ATP 500 di Tokyo, in programma dal 16 al 22 ottobre. Si chiude nella capitale nipponica lo swing asiatico che vedrà al via nessuno dei primi 8 giocatori al mondo, ma quasi tutti quelli che inseguono un posto alle Finals di Torino. Considerati i 500 in palio rispetto ai 250 di Stoccolma e Anversa, chi vuole accedere all’atto conclusivo della stagione giustamente ha deciso di puntare sul torneo del Sol Levante in cui Taylor Fritz e Casper Ruud sono le prime due teste di serie.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE ATP 500 TOKYO 2023

PRIMO TURNO

(1) Fritz vs Norrie

(WC) Mochizuki vs Etcheverry

(WC) Shimabukuro vs (Q)

Popyrin vs (7) Khachanov

(4) De Minaur vs (Q)

Cerundolo vs Schwartzman

Zhang vs Hurkacz

Karatsev vs (6) Tiafoe

(5) Paul vs Altmaier

McDonald vs Purcell

Shelton vs (Q)

Thompason vs (3) Zverev

(8) Auger-Aliassime vs Vukic

Ofner vs O’Connell

Nishioka vs (Q)

(WC) Watanuki vs (2) Ruud