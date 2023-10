Causio: “Spalletti un amico, Italia fuori da Euro 2024 sarebbe una tragedia”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”, affrontando varie tematiche a partire dal calcio scommesse: “In queste situazioni bisogna essere cauti. I ragazzi sono un po’ viziati ma son tutti bravi a sparare sulla croce rossa, vediamo come procederanno le indagini”.

Successivamente, ha parlato di Conte e Spalletti: “Spalletti? Luciano è un amico. Spero che riesca a qualificare l’Italia all’Europeo altrimenti sarebbe una tragedia. Conte? Lo vedrei bene ovunque, non solo al Napoli”.

Infine, ha speso qualche parola anche per Pafundi. Il baby prodigio classe 2006 di proprietà dell’Udinese, convocato a sorpresa da Mancini lo scorso anno: “Pafundi? Il ragazzo ha mostrato un grande talento già lo scorso. Non so per quale motivo non giochi. l’Udinese ha dichiarato che c’è un progetto importante su di lui, speriamo di vederlo presto”.