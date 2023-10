Atp Stoccolma 2023, Sonego lotta ma non basta: ai quarti ci va Kotov

Si è conclusa al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Stoccolma 2023 (cemento indoor). Reduce da una bella vittoria in rimonta ai danni di Lajovic, il tennista azzurro è stato sconfitto in due set da un ispirato Pavel Kotov, che ha giocato bene dall’inizio alla fine, confermando i progressi dimostrati recentemente. 6-4 7-5 il punteggio dell’incontro, durato 1h49′ e comandato per larghi tratti dal russo, il quale ha spesso avuto in mano il pallino del gioco ed ha costretto Sonego ad una strenua difesa. Mastica amaro il piemontese, che vede sfumare una ghiotta chance di tornare ai quarti di finale di un torneo Atp. A proseguire il cammino nel torneo è invece Kotov, che al prossimo turno se la vedrà contro Tallon Griekspoor, terzo favorito del seeding.

CRONACA – Avvio da dimenticare per Sonego, che perde il servizio in apertura addirittura a zero. Un vero problema per l’azzurro, che prova a reagire e scuotersi ma non riesce in alcun modo ad impensierire l’avversario. Kotov infatti non solo non concede una singola palla break in tutto il parziale ma nei suoi turni di battuta non si va mai neppure ai vantaggi. Anzi, la chance del doppio break ce l’ha nel settimo game proprio il russo, che però non la sfrutta e deve “accontentarsi” di chiudere 6-4.

Il copione del secondo parziale è lo stesso ed il break conquistato da Kotov nel terzo game sembra spianargli la strada verso i quarti. Sonego però non molla, da guerriero qual è, e in un batter d’occhio si ritrova dal 2-4 0-30 al 4-4. Nonostante il contro break, l’azzurro torna a disunirsi e perde il servizio, offrendo all’avversario la chance di servire per chiudere. Partita finita? No, al contrario è proprio l’inizio di una serie di regali. Kotov infatti commette due doppi falli e perde la battuta, ma a sua volta Sonego compie un disastro e, a suon di gravi errori gratuiti, subisce nuovamente il break. Il russo si ritrova dunque a servire per il match e, nonostante la tensione, riesce a mantenere i nervi saldi e staccare il pass per i quarti.