Atp Santiago 2024, semaforo rosso all’esordio per Passaro: vince Martinez in due set

Termina al primo turno l’avventura di Francesco Passaro nel main draw dell’ATP 250 di Santiago. Il tennista umbro, entrato in tabellone tramite una wild card, è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-1 dallo spagnolo Pedro Martinez in 1h e 39′ di partita. Epilogo opposto rispetto a poche settimane fa, quando sul cemento degli Australian Open era riuscito invece a prevalere l’azzurro in due facili set.

LA PARTITA – C’è stato match solamente nel primo set, molto lottato e durato più di un’ora. Passaro parte a rilento e va sotto 0-2, ma trova il break in risposta nel terzo gioco e si riporta poi in parità. Con un al tro turno di servizio strappato all’avversario è addirittura il nostro giocatore a portarsi in vantaggio sul 4-3, salvo restituire nuovamente il break dopo non aver concretizzato ben quattro palle che l’avrebbero portato sul 5-3. Ne nasce un parziale di tre games a zero per l’esperto tennista spagnolo, che alla terza palla set chiude 6-4. Nella seconda frazione l’equilibrio dura pochi minuti, fino all’1-1. Da quel momento Martinez vince 20 dei successivi 25 punti, fa segnare un parziale di 5 giochi a 0 e infila un pesante 6-1 all’azzurro.