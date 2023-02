Plusvalenze, la Juventus presenta il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

Nella serata di martedì 28 febbraio, a pochi minuti dal derby contro il Torino e a un giorno esatto dalla scadenza dei termini di legge, la Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la sentenza della Corte d’Appello della Figc che ha disposto la penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso delle plusvalenze. E’ questo quanto comunicato dall’ufficio stampa bianconero, in attesa che anche il Coni sul proprio sito comunichi la ricezione dell’appello bianconero. La società contesta la sentenza che la costringe ad avere 32 punti in classifica e non 47 (quelli conquistati sul campo) e mira alla restituzione dei punti nella loro interezza. Va ricordato, infatti, che il Collegio di Garanzia non entrerà nel merito, ma valuterà soltanto l’iter processuale e se vi sono vizi di forma nella sentenza di secondo grado, annullandola del tutto o confermandola.

La Juventus aveva trenta giorni di tempo per depositare il ricorso a partire dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza (del 20 gennaio) da parte della Corte d’Appello della Figc, arrivate in data 30 gennaio. A quel punto, la scadenza era quella dell’1 marzo, e il club bianconero ha deciso di aspettare di fatto tutto il tempo a disposizione. Nei prossimi giorni conosceremo la data della nuova udienza.