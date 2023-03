Kessie crea, Militao sbaglia porta: Real Madrid-Barcellona di Coppa finisce 0-1

Il Barcellona sbanca il Santiago Bernabeu e vince la semifinale d’andata della Copa del Rey 2022/2023. Nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid partita equilibrata che viene decisa da un bell’inserimento di Franck Kessie che, al 26′, si incunea dentro l’area di rigore e va alla conclusione, Courtois para ma nel rimpallo Militao si infila la palla dentro la propria porta. Il ritorno si giocherà al Camp Nou il 5 aprile prossimo: in palio ci sarà un posto per la finalissima del 6 maggio contro Osasuna o Athletic Bilbao.

PRIMO TEMPO – L’inizio di partita sorride ai padroni di casa che sembrano più pericolosi con Modric che detta i ritmi del gioco. Su una bella azione orchestrata Karim Benzema trova un gol fantastico, ma è fuorigioco e quindi si rimane sullo 0-0. Scintille tra Vinicius e De Jong con l’arbitro che decide di ammonire il brasiliano per un fallo troppo plateale con il Bernabeu che si scalda e non poco. Al ventiseiesimo minuto l’episodio che indirizza la partita: servito Kessie in profondità, l’ex giocatore rossonero va alla conclusione con Courtois che para ma nel rimpallo la sfera sbatte sul piede di Militao ed entra in porta. Il Real Madrid accusa un po’ il colpo anche se, nel finale della prima frazione di gioco, ha l’occasione per pareggiare ma il destro al volo di Carvajal è inguardabile.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa si gioca poco: partita molto spezzettata, tanti falli e molti cartellini. Il Real Madrid prova ad alzare la pressione e nei primi quindici minuti sembra creare qualche problema, ma la difesa blaugrana regge e fa passare il momento difficile. Superato il settantesimo minuto il Barcellona ha la grande palla gol per fare 0-2: cross dalla destra, Kessie sul dischetto del rigore apre il piattone ma Ansu Fati tocca la palla e finisce fuori. Il Real Madrid ci prova con qualche azione individuale di Vinicius e un tiro da fuori area da parte di Rodrygo, ma Ter Stegen non deve effettuare grandi interventi. Il primo atto della semifinale è blaugrana.