Atp Rio de Janeiro 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2024, evento in programma dal 19 al 25 febbraio.L’evento più ricco della stagione sudamericana sul rosso vedrà al via anche il n°2 del mondo Carlos Alcaraz, super favorito della kermesse verdeoro. Il seeding è molto simile a quello di Buenos Aires, con Norrie, Jarry e Cerundolo a seguire. Il montepremi totale del torneo è di €1.948.698 con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 500 RIO DE JANEIRO 2024

PRIMO TURNO – € 15.216 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 28.533 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 53.451 (100 punti)

SEMIFINALE – € 104.622 (200 punti)

FINALISTA – € 196.314 (330 punti)

VINCITORE – € 384.866 (500 punti)