Atp Rio de Janeiro 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2024, torneo che si svolgerà da lunedì 19 a domenica 25 febbraio sui campi in terra rossa della città brasiliana. L’evento più ricco della stagione sudamericana sul rosso vedrà al via anche il n°2 del mondo Carlos Alcaraz, super favorito della kermesse verdeoro. Il seeding è molto simile a quello di Buenos Aires, con Norrie, Jarry e Cerundolo a seguire.

TABELLONE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Atp 500 di Rio de Janeiro 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2024.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 500 RIO DE JANEIRO 2024

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO – LIVE dalle 20:30 (primo turno)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO – LIVE dalle 20:30 (primo turno)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO – LIVE dalle 20:30 (secondo turno)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO – LIVE dalle 20:30 (secondo turno)

VENERDÌ 23 FEBBRAIO – LIVE dalle 20:00 (quarti di finale)

SABATO 24 FEBBRAIO – LIVE dalle 21:00 (semifinali)

DOMENICA 25 FEBBRAIO – LIVE dalle 21:30 (finale)