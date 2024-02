Torneo di Viareggio 2024: calendario, programma, orari e diretta tv

Il programma, il calendario, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming del torneo di Viareggio 2024. Ritorna l’appuntamento con lo storico torneo dedicato alle formazioni giovanili: fischio d’inizio lunedì 12 febbraio con otto partite dei gironi, che si dipaneranno fino a sabato 17 febbraio, poi gli ottavi martedì 20 febbraio, i quarti di giovedì 22 febbraio e le semifinali di sabato 24 febbraio, fino ad arrivare alla finalissima di lunedì 26 febbraio. L’atto conclusivo sarà trasmesso su Rai Sport + HD, con streaming su Rai Play, le altre partite non saranno visibili in diretta e verranno raccontate in versione testuale su Sportface.

Gironi

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2024

SASSUOLO-GALATASARAY

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)

WESTCHESTER UNITED-SAHEL ATLANTIC

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)

FIORENTINA-STELLA ROSSA

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

CARRARESE-BEYOND LIMITS

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Ilio Traversa” (ore 15) (Sintetico)

HONVÉD BUDAPEST-IBRACHINA

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

PONTEDERA-ALEX TRANSFIGURATION

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

EMPOLI-MELBOURNE CITY

Empoli (FI) / Campo sportivo “Biagioli” (ore 15) (Sintetico)

IMOLESE-OJODU CITY

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 15) (Sintetico)

TORINO-RUKH

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

UYSS NEW YORK-CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-JÓVENES PROMESAS

Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 15)

AVELLINO-MAVLON

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

GALATASARAY-SAHEL ATLANTIC

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

FIORENTINA-CARRARESE

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

STELLA ROSSA-BEYOND LIMITS

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Ilio Traversa” (ore 15) (Sintetico)

HONVÉD BUDAPEST-PONTEDERA

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

IBRACHINA-ALEX TRANSFIGURATION

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

EMPOLI-IMOLESE

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15) (Sintetico)

MELBOURNE-OJODU CITY

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

TORINO-UYSS NEW YORK

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

RUKH-CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-AVELLINO

San Miniato (PI) / Campo sportivo “Pagni” (ore 15) (Sintetico)

JÓVENES-PROMESAS-MAVLON

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2024

SASSUOLO-SAHEL ATLANTIC

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

GALATASARAY-WESTCHESTER UNITED

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 15) (Sintetico)

BEYOND LIMITS-FIORENTINA

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

STELLA ROSSA-CARRARESE

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Ilio Traversa” (ore 15) (Sintetico)

ALEX TRANSFIGURATION-HONVÉD BUDAPEST

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

IBRACHINA-PONTEDERA

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

SABATO 17 FEBBRAIO 2024

OJODU CITY-EMPOLI

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15) (Sintetico)

MELBOURNE CITY-IMOLESE

San Miniato (PI) / Campo sportivo “Pagni” (ore 15) (Sintetico)

CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE-TORINO

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

RUKH-UYSS NEW YORK

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)

MAVLON-RAPPRESENTATIVA SERIE D

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

JÓVENES-PROMESAS-AVELLINO

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15) (Sintetico)

Ottavi di Finale

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

Empoli (FI) / Campo sportivo “Biagioli” (ore 15) (Sintetico)

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 15) (Sintetico)

Quarti di Finale

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Semifinali

SABATO 24 FEBBRAIO 2024

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Finalissima

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2024

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)