Trofeo Gamper 2023, il Barcellona invita la Lazio per l’8 agosto

Non è ancora ufficiale, ma la Lazio è la principale candidata per disputare il Trofeo Gamper 2023, il tradizionale appuntamento amichevole organizzato dal Barcellona in estate. L’anno scorso fu la Roma (che partecipò anche nel 2015) ad essere stata invitata dalla società blaugrana, ma i giallorossi, per via di un altro impegno, furono costretti a dare forfait. Adesso, come riporta AS, dovrebbe toccare ai biancocelesti. Rinnovo permettendo, potrebbe anche essere un’occasione per celebrare Pedro, leggenda del club blaugrana. A differenza delle scorse edizioni, la finale del Gamper quest’anno non si giocherà al Camp Nou, ma allo stadio Montjuïc il prossimo 8 agosto.