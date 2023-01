Atp Pune 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 gennaio con Cobolli e Cecchinato

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 4 gennaio per l’Atp 250 di Pune. Tempo di match di secondo turno sul cemento indiano, dove scenderanno in campo tutti i giocatori rimasti in corsa. Tra questi Flavio Cobolli e Marco Cecchinato, opposti rispettivamente agli olandesi van de Zandschulp e Griekspoor. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle ore 09:30 – Van Rijthoven vs (8) Karatsev

A seguire – (Q) Cobolli vs (2) van de Zandschulp

A seguire – (1) Cilic vs Carballes Baena

COURT 1

Dalle ore 09:30 – (4) Baez vs Martinez

A seguire – Bonzi vs (3) Ruusuvuori

A seguire – (6) Krajinovic vs Mmoh

COURT 2

Dalle ore 09:30 – Djere vs (Q) Marterer

A seguire – Cecchinato vs Griekspoor