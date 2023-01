Sport in tv oggi, giovedì 5 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 5 gennaio 2023, con tanti appuntamenti assolutamente da non perdere e tutte le informazioni per seguire in diretta ogni evento. Si parte già di mattina, con Sinneri che sfida Kokkinakis agli ATP di Adelaide I. Dopo pranzo spazio allo sci, con lo slalom e il salto. In serata poi, grande basket nel match di Eurolega tra Barcellona e Virtus Bologna. In ultimo, big match di Premier League, a sfidarsi Chelsea e Manchester City. Di seguito il programma completo e gli orari di tutti gli eventi.