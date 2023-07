Mondiali Fukuoka 2023, nuoto artistico: Cerruti-Ruggiero settime e qualificate alla finale del duo libero

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si confermano in gran spolvero e dopo l’argento di due giorni fa nel duo tecnico ottengono la finale nel duo libero ai Mondiali di Fukuoka 2023. La coppia azzurra ha ottenuto il settimo posto grazie ad un esercizio pulito sulla musica di ‘The Storm’ di Antongiulio Frulio. Un punteggio di 213.6813 per Linda e Lucrezia, che non erano finite tra le primissime anche nella prova preliminare del duo tecnico, prima di impressionare poi nella finale che ha portato la medaglia.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

Miglior punteggio di giornata quello della coppia austriaca formata a Anna-Maria ed Eirini-Maria Alexandri con 251.4313. Il loro score ha preceduto quello di Ucraina, Stati Uniti, Israele, Spagna e Olanda le altre nazioni davanti all’Italia. Qualifiche per l’atto conclusivo anche Francia, Cina, Gran Bretagna, Giappone e Grecia. L’appuntamento per andare a caccia delle medaglie è fissato per giovedì alle ore 12:30 italiane.

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO