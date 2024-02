Atp Montpellier 2024: Bublik batte Coric in rimonta e si aggiudica il titolo

Alexander Bublik porta a casa per la seconda volta in carriera il titolo dell’Atp 250 di Montpellier. Dopo il successo del 2022 in finale contro Zverev, il kazako ha servito il bis vincendo questa volta contro Borna Coric in rimonta per 5-7 6-2 6-3. Dopo una partenza favorevole in cui ha avuto due palle break per salire sul 5-2 con doppio break, Bublik si è sciolto come neve al sole. Il croato ne ha approfittato subito, e con due break in fila ha incamerato il primo set per 7-5. L’istrionico kazako però non ci sta e nel secondo set alza notevolmente il livello della sua prima di servizio diventando quasi ingiocabile per Coric. Il tabellone dice 6-2, dunque è il terzo set a decidere il vincitore del torneo.

Bublik sfrutta l’inerzia favorevole, porta via subito il servizio al suo avversario in avvio e scappa sul 3-0. Coric per due volte ha una doppia chance di rientrare in parità, ma il classe ’97 è bravo ad annullare tutte e quattro le palle break e mantenere il vantaggio fino al 6-3 finale dopo due ore e 17 minuti. Quarto titolo in carriera per il tennista russo naturalizzato kazako, che conferma il suo feeling con il cemento indoor di Montpellier. Con questo successo Bublik si assicura anche il best ranking da domani alla posizione numero 23, a poco più di 100 punti di distanza dalla top20.