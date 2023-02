Atp Montpellier 2023, Sinner: “Felice di essere in finale, Fils gran giocatore”

Jannik Sinner ha commentato la vittoria ai danni di Arthur Fils nella semifinale dell’Atp 250 di Montpellier 2023 in occasione della consueta intervista post-match: “Non sono sorpreso del suo livello perché ha battuto grandi avversari nel corso del torneo ed ero consapevole di dover giocare un tennis di alto livello. Forse nel primo set gli è mancata un po’ d’esperienza, ma nel complesso è stato un gran match. Fils è un gran giocatore e gli auguro il meglio“.

LA CRONACA DEL MATCH

Sui consigli che darebbe al giovane francese, essendo tre anni più grande, invece: “Credo che la cosa più importante sia lavorare duro, a prescindere dall’età. Io l’ho fatto quando avevo la sua età e continuo a farlo. Ha una gran mentalità e un ottimo team, spero possa far bene quest’anno“. Infine, Sinner ha concluso: “Sono molto felice di aver raggiunto la mia prima finale quest’anno e di averlo fatto a Montpellier, dove prima di ieri non avevo ancora mai vinto una partita. Mi sono allenato duramente con il mio team per giocare grandi match. E’ sempre bello arrivare in fondo in un torneo, a prescindere dall’importanza dell’evento“.