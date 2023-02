Pioggia di Daspo, 16 provvedimenti della questura di Firenze per tifosi Fiorentina, Empoli e Bologna

di Redazione 73

La questura di Firenze ha adottato 16 daspo per tifosi di Fiorentina, Empoli, Bologna. Tre provvedimenti riguardano ultras dell’Empoli per fatti avvenuti nel derby del 21 agosto scorso con la Fiorentina tra i 23 e i 38 anni. Al termine dell’incontro allo stadio Castellani, i tifosi in questione aggredirono con calci e pugni un tifoso della Fiorentina in un bar. Altri sei Daspo sono stati emessi dopo la gara dell’11 novembre Empoli – Cremonese a ultras fra i 23 e i 38 anni, identificati dagli agenti del commissariato empolese dopo l’agguato ad un pullman di tifosi avversari. Poi l’intervento del Reparto Mobile di Firenze della polizia fu tempestivo e vennero fatti subito risalire a bordo. L’ultimo episodio è del 5 febbraio e riguarda quattro tifosi bolognesi che in occasione di Fiorentina-Bologna al Franchi di Firenze, durante il filtraggio, furono trovati con dei fumogeni nascosti nella biancheria intima. Sono stati denunciati per porto di artifizi pirotecnici a manifestazione sportiva; nei loro confronti è scattato un Daspo di 1 anno. Altri tre Daspo hanno riguardato gare giovanili e dilettanti a Firenze e nella provincia.