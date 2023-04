Atp Monaco di Baviera 2023, un Sonego cinico la spunta al fotofinish su Halys e va agli ottavi

Lorenzo Sonego dopo 2h e 30′ di gioco e di difficoltà riesce ad avere la meglio su Quentin Halys e accede al secondo turno dell’ATP di Monaco di Baviera. Una vittoria sofferta per il tennista piemontese, che si è imposto con lo score di 3-6 7-6(5) 7-5 dopo una partita in cui ha avuto le prime due palle break del match solamente nell’undicesimo game del terzo e decisivo parziale. Un match che è stato anche molto vicino a perdere, sotto 5-2 nel tie-break del secondo set. E invece arriva un bel successo, contro un tennista nel suo miglior momento della carriera e recente semifinalista ad Estoril. Ora Sonego sfiderà negli ottavi il vincente del match tra il cileno Garin e il tennista di casa Topo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Inizio a rilento da parte di Sonego, che nel suo primo turno di battuta è già costretto ad affrontare diverse palle break, cedendo alla terza occasione utile. In quel secondo game si decide di fatto il primo set, con Halys che perde solamente cinque punti nei suoi turni di servizio e chiude la frazione con il punteggio di 6-3. Il dominio dei servizi continua nel secondo parziale, in cui non solo non si vede l’ombra di una palla break, ma sono solamente due i games che vanno ai vantaggi.

Si giunge inevitabilmente al tie-break e come spesso accade in questi casi, improvvisamente i due tennisti faticano a vincere un punto al servizio. Halys va avanti di un minibreak sull’1-0, poi è Sonego ad avere due servizi sul 2-1 ma li perde entrambi e a quel punto il francese non si fa pregare e sale sul 5-2 tenendo i suoi due turni. Qui un altro colpo di scena, con Sonego che infila cinque punti consecutivi e in qualche modo riesce a trascinare la contesa al terzo set.

Terminato il tie-break, i servizi riprendono il loro dominio. Ancora zero palle break e un solo game, il sesto, che va ai vantaggi con Sonego alla battuta. Questo fino al 5-5, quando all’improvviso Halys concede le prime due occasioni del match al nostro giocatore: Sonego non concretizza la prima, ma non si lascia sfuggire la seconda. Primo break in suo favore e dopo il cambio campo chiude per 7-5, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale.