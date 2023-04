Atp Monaco di Baviera 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 19 aprile con Cobolli

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 19 aprile del torneo Atp di Monaco di Baviera 2023. Si conclude il primo turno con il match tra Aslan Karatsev e il tedesco Altmaier, proveniente da un challenger vinto oltreoceano. Poi si passa agli ottavi di finale: prima scende in campo Sasha Zverev contro l’australiano O’Connell, successivamente toccherà al nostro Flavio Cobolli contro Oscar Otte.

CENTER COURT

Ore 11:00 – (Q) Karatsev vs (WC) Altmaier

a seguire – (3) Zverev vs O’Connell

a seguire – (Q) Cobolli vs Otte