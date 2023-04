Torino, infortunio Ricci: per l’ex Empoli escluse lesioni. Il centrocampista punta la Lazio

Tanta paura e poi un grande sospiro di sollievo in casa Torino per le condizioni di Samuele Ricci. Il centrocampista ex Empoli aveva fatto preoccupare in primis Juric quando è uscito malconcio nella partita di domenica scorsa contro la Cremonese in casa. Subito dopo, Ricci si è sottoposto ai controlli strumentali che hanno decretato l’esclusione di lesioni, ma di una contusione al polpaccio. Si andrà comunque cauti per l’inserimento del giocatore in gruppo, ma la sua presenza nella giornata di mercoledì 19 aprile al Centro Sportivo Filadelfia non dovrebbe essere in dubbio. Il giocatore, dunque, tornerà da subito ad essere a disposizione di Ivan Juric che vorrebbe recuperare Ricci già per la partita contro la Lazio di sabato 22 aprile.