LIVE – Sonego-Halys, primo turno Atp Monaco 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Halys, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera 2023 (terra battuta). Il torinese è reduce dal Masters 1000 di Montecarlo, dove al secondo turno si è dovuto arrendere in due set di fronte al russo Daniil Medvedev. Adesso per Sonego lo scontro con il francese, con cui non si è mai incontrato in carriera. Il numero 65 del mondo ha iniziato la propria stagione sul rosso con una bella semifinale in quel di Estoril (Portogallo). Qui ha perso soltanto al tie-break del terzo e decisivo parziale contro il futuro vincitore Casper Ruud.

Prima ancora l’altra semifinale al Challenger di Phoenix e il quarto turno al Masters 1000 di Miami, segno evidente di un giocatore che si trova a suo agio un po’ su tutte le superfici. Non sarà una partita semplice per Sonego, che non parte nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un secondo turno contro uno tra il cileno Cristian Garin, trionfatore su questi campi nel 2019, oppure il qualificato tedesco Marko Topo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Halys pianificati come terzo ed ultimo incontro di giornata sul Court 1 dalle ore 11.00.

