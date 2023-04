Atp Monaco di Baviera 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 20 aprile con Cobolli e Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 20 aprile del torneo Atp di Monaco di Baviera 2023. Sperando che la pioggia conceda una tregua, dato che deve ancora concludersi un incontro di primo turno, ci attende una giornata molto interessante in Baviera. In particolare, occhi puntati sul campo 1, dove apriranno Flavio Cobolli e Oscar Otte, con a seguire il match di Lorenzo Sonego contro il cileno Garin. Sul Campo Centrale, invece, i pezzi grossi: Rune, Zverev, Fritz e Thiem uno dopo l’altro.

CENTER COURT

Ore 11:00 – (Q) Karatsev vs (WC) Altmaier (dal 46 76 30)

a seguire – (1) Rune vs Hanfmann

a seguire – (3) Zverev vs O’Connell

a seguire – Fucsovics vs (2) Fritz

a seguire – (8) Huesler vs Thiem

COURT 1

Ore 11:00 – (Q) Cobolli vs Otte

a seguire – Garin vs (6) Sonego

a seguire – Karatsev o Altmaier vs (4) Van De Zandschulp

COURT 2

Ore 11:00 – Giron vs (Q) Ritschard