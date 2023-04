Calciomercato: interesse del Bayern Monaco per Hojlund

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e, oltre a Osimhen e Kolo Muani, starebbe pensando anche a Rasmus Hojlund. Secondo quanto riporta “SportBild”, il 20enne danese che tanto bene sta facendo all’Atalanta (7 gol in 26 partite) è seguito da vicino dai bavaresi che valuteranno assieme al tecnico Thomas Tuchel una possibile offerta in estate. Hojlund è sotto contratto con la Dea fino al 2027.